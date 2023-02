Italia-Serbia: incontro alla Luiss per facilitare interscambio

Mercoledì 8 febbraio 2023 - 17:58

Roma, 8 feb. (askanews) – Una delegazione del Ministero delle Finanze serbo ha preso parte oggi al Forum bilaterale: “La circolazione merci tra Italia – UE e Serbia: digitalizzazione, barriere non doganali e livelli di scambio raggiunti”, organizzato dalla Rappresentanza Internazionale di Confindustria Serbia e dalla Luiss Guido Carli. Al centro dell’incontro sono stati temi come i servizi elettronici, l’armonizzazione della legislazione con l’Unione Europea, la facilitazione delle procedure doganali e il rafforzamento della cooperazione economica tra le imprese serbe e italiane, nonché l’aumento degli investimenti esteri diretti in Serbia. Oltre ai rappresentanti dei Ministeri delle Finanze e delle Amministrazioni delle Dogane di entrambi i Paesi e Rappresentanti delle imprese e docenti della Luiss Guido Carli hanno partecipato anche l’Agenzia per l’Italia Digitale e SACE. Dopo la prima sessione di lavori – alla quale hanno partecipato alte cariche e delegazioni dei due Paesi, tra i quali Sandra Savino, Sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Luca Gori, Ambasciatore d’Italia in Serbia – si è tenuto un Executive Seminar sul tema “Favorire l’interscambio tra Italia e Serbia: Strumenti e opportunità per gli operatori”. Tra i relatori, il presidente di Confindustria Serbia Patrizio Dei Tos, Caterina Flick, responsabile legale AgID, Livio Mignano, responsabile rete internazionale SACE, il rappresentante di BDO Serbia (l’azienda associata di Confindustria Serbia) e Luciano Monti, Professore Luiss. L’incontro si è focalizzato sullo sviluppo della cooperazione tra Italia e Serbia e sugli strumenti diretti a facilitare i processi amministrativi di interscambio commerciale tra i due Paesi.