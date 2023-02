Meta vola a Wall Street (+23%) dopo risultati e annuncio buyback

Giovedì 2 febbraio 2023 - 18:45

Capitalizzazione sale di 100 mld usd dopo risultati meglio di attese

Roma, 2 feb. (askanews) – Mark Zuckerberg ha annunciato un’operazione di controllo dei costi di Meta, definendo il 2023 un “anno di efficienza” per il colosso dei social media, e un programma di buyback da 40 miliardi di dollari, dopo che i ricavi del gruppo sono risultati al di sopra delle attese. Tutti fattori che hanno scatenato un spettacolare rally all Wal Street dei titoli della società che controlla Facebook, Instagram e Whatsapp, con un rialzo di oltre 23%, il più grande da un decennio.I ricavi di Meta nel quarto trimestre sono calati del 4% sullo stesso periodo del 2021 a 32,2 miliardi di dollari, ma si sono situati nella fascia alta della guidance e leggermente al di sora delle attese degli analisti.La società ha anche ridimensionato i suoi programmi di spesa per il 2023 di 5 miliardi di dollari e ha annunciato un riacquisto i azioni proprie da 40 miliardi.Le azioni Meta a metà della seduta americana sono in rialzo di oltre 23%, e la società oggi vale in borsa 100 miliardi di dollari in più di ieri, recuperando la botta da 89 miliardi che le avevano inferto i trader, preoccupati per la costosa scommessa sul metaverso, dopo i risultati del terzo trimestre.I risultati del quarto trimestre presentano un quadro più roseo per Meta, che è stata penalizzata nell’ultimo anno dal rallentamento economico che ha spinto gli inserzionisti a tagliare le proprie spese, dall’accresciuta concorrenza di TikTok e dalle sfide nella personalizzazione delle campagne pubblicitarie a seguito delle modifiche alla privacy di Apple.Tuttavia, l’utile ha subito un duro colpo nel trimestre, con un onere di ristrutturazione di 4,2 miliardi di dollari relativo al consolidamento delle strutture, ai tagli di posti di lavoro e alla chiusura di vari data center. L’utile netto nel quarto trimestre è sceso del 55% a 4,7 miliardi di dollari, rispetto alle stime di consenso di 6 miliardi di dollari.All’inizio della chiamata con gli investitori, uno Zuckerberg ottimista ha affermato che il suo “tema di management per il 2023 è l’anno dell’efficienza”. Ha detto che Meta ora si sta concentrando sulla rimozione del management di medio livello, sul taglio di progetti a basso rendimento e sull’implementazione di strumenti di intelligenza artificiale per aiutare i suoi ingegneri a essere più produttivi.“Ci sarà ancora qualcosa che possiamo fare per migliorare la nostra produttività, velocità e struttura dei costi”, ha affermato Zuckerberg. “Il 2022 è stato un anno impegnativo. Ma penso che alla fine abbiamo fatto buoni progressi sulle nostre priorità principali e ci siamo preparati per ottenere risultati migliori quest’anno, purché continuiamo a spingere sull’efficienza”.Meta, che ha ampliato rapidamente il proprio organico dall’inizio della pandemia di coronavirus, ha cercato di ridurre i costi poiché Wall Street sta mettendo in dubbio il suo progetto di costruire un mondo digitale che chiama metaverso.Come molti altri progetti di realtà virtuale e aumentata, non dovrebbero generare ritorni per molti anni. Nel quarto trimestre, i ricavi di Reality Labs, divisione metaverso, sono scesi a 727 milioni di dollari da 877 milioni un anno prima, mentre le perdite sono state di 4,3 miliardi rispetto a 3,3 miliardi l’anno precedente. A novembre, Meta ha annunciato il licenziamento di 11.000 dipendenti, pari a circa il 13% del totale.Ieri la società ha previsto ricavi per il trimestre in corso compresi tra 26 miliardi e 28,5 miliardi di dollari. Prevede inoltre spese per il 2023 comprese tra 89 e 95 miliardi di dollari, in calo rispetto alle previsioni precedenti di 94 e 100 miliardi di dollari, a causa della “crescita prevista più lenta delle spese del personale”. Prevede un ulteriore miliardo di oneri di ristrutturazione, in calo rispetto a una precedente stima di due miliardi.Durante la chiamata con gli analisti, Zuckerberg ha affermato che l’investimento dell’azienda nell’intelligenza artificiale sta dando i suoi frutti, e ha detto di sperare che Meta diventi “un leader” nell’IA generativa, una tecnologia emergente che può essere utilizzata per produrre nuovi contenuti.Anche la crescente base di utenti di Meta è rimasta un fattore positivo. Gli utenti attivi mensili di una o più delle sue app sono aumentati del 4% a 3,74 miliardi nel quarto trimestre, mentre il numero di utenti per l’app di Facebook è aumentato del 2% a 2,96 miliardi.