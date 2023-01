Usa, dopo braccio di ferro su McCarthy preoccupa finanza pubblica

Domenica 8 gennaio 2023 - 12:34

Nytimes:al Congresso probabile stallo su temi delicati come debito

Roma, 8 gen. (askanews) – Il rappresentante Kevin McCarthy della California si è finalmente assicurato la presidenza della Camera dei rappresentanti Usa in un drammatico voto che si è concluso intorno alle 12.30 di sabato, ma la disfunzione nel suo partito e l’accordo che ha raggiunto per conquistare i repubblicani hanno anche aumentato i rischi di un persistente stallo politico che potrebbe destabilizzare il sistema finanziario americano.Lo scrive oggi il New York Times segnalando che economisti, analisti di Wall Street e osservatori politici avvertono che le concessioni fatte ai conservatori potrebbero rendere molto difficile per McCarthy raccogliere i voti per aumentare il limite del debito – o addirittura mettere una misura del genere in votazione. Ciò potrebbe impedire al Congresso di svolgere i compiti fondamentali di mantenere operative le attività di governo, pagare i conti del Paese ed evitare il default sui debiti di migliaia di miliardi di dollari.La battaglia per lo speaker che è durata più di quattro giorni e 15 turni di votazioni ha suggerito che il presidente Biden e il Congresso potrebbero essere sulla buona strada entro la fine dell’anno per il più pericoloso dibattito sul limite del debito dal 2011, quando l’ex presidente Barack Obama e una nuova maggioranza repubblicana alla Camera quasi insolvente sul debito della nazione prima di concludere un accordo dell’undicesima ora.“Se tutto ciò che stiamo vedendo è un sintomo di una conferenza repubblicana della Camera totalmente frammentata che non sarà in grado di riunirsi con 218 voti praticamente su qualsiasi questione, vediamo che le probabilità di arrivare all’undicesima ora o all’ultimo minuto su qualunque cosa sia molto alta”, ha dichiarato venerdì in un’intervista Alec Phillips, capo economista politico di Goldman Sachs Research.Il governo federale statunitense spende molto più denaro ogni anno di quanto riceve in entrate, producendo un deficit di bilancio che si prevede supererà in media mille miliardi di dollari all’anno per il prossimo decennio. Tali deficit andranno ad aggiungersi a un debito nazionale che ha superato i 31 mila miliardi di dollari l’anno scorso.La legge federale pone un limite a quanto il governo può prendere in prestito. Ma non richiede al governo di pareggiare il proprio bilancio. Ciò significa – spiega il New York Times – che i parlamentari devono periodicamente approvare leggi per aumentare il limite di indebitamento per evitare una situazione in cui il governo non è in grado di pagare tutte le sue bollette, mettendo a repentaglio i pagamenti inclusi gli stipendi militari, i benefici della previdenza sociale e i debiti verso i detentori di titoli di stato. I ricercatori di Goldman Sachs stimano che il Congresso dovrà probabilmente aumentare il limite del debito intorno ad agosto per evitare un simile scenario.