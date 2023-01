India, da governatore banca centrale monito su debito Paesi Asia Sud

Domenica 8 gennaio 2023 - 11:59

Intervista al Ft: ottimista per stabilità e resilienza Delhi

Roma, 8 gen. (askanews) – Il governatore della banca centrale indiana ha espresso preoccupazione per il crescente disagio del debito tra i partner commerciali regionali e ha affermato di essere attento ai possibili rischi per l’economia del suo paese derivanti da un rallentamento dell’economia globale. Shaktikanta Das ha dichiarato, in un’intervista al Financial Times, di essere ottimista riguardo alla crescita e alla stabilità finanziaria dell’India, nonostante il deterioramento delle prospettive economiche globali. Il FMI si aspetta che la recessione colpisca un terzo dell’economia globale quest’anno, ha detto di recente.Anche se gli analisti prevedono che l’India sarà un punto luminoso, il governatore della Reserve Bank of India ha puntualizzato che “non c’è spazio per l’autocompiacimento”.“Al netto di tutti i fattori, l’India è in una posizione di gran lunga migliore rispetto a quasi tutti gli altri paesi”, ha affermato. Tuttavia, “le sfide globali si stanno accumulando”, ha aggiunto, affermando che “avranno le loro ricadute e avranno il loro impatto sull’India”.Riguardo ai vicini regionali dell’India, Das ha dichiarato: “Siamo piuttosto preoccupati per la crisi del debito in tutti questi paesi perché abbiamo molte relazioni commerciali con questi paesi. È una questione che stiamo guardando con molto interesse”.Das ha rifiutato di specificare quali paesi intendesse, ma lo Sri Lanka l’anno scorso è diventato il primo paese asiatico da decenni a dichiarare l’insolvenza. Nel frattempo, il Pakistan, vicino occidentale dotato di armi nucleari e nemico tradizionale dell’India, ha visto scendere a 5,6 miliardi di dollari le proprie riserve valutarie, equivalenti a circa un mese di importazioni.L’economia basata sulle esportazioni del Bangladesh è stata colpita dal rallentamento della domanda, dall’aumento dei prezzi del carburante e dalle interruzioni di corrente, che hanno portato il suo governo lo scorso anno a chiedere l’aiuto del FMI.La potenza regionale dell’India, al contrario, è stata una delle grandi economie in più rapida crescita al mondo nell’ultimo anno.Das ha attribuito la resilienza dell’India in parte alla risposta fiscale “calibrata e prudente” del governo di Narendra Modi alla pandemia di Covid-19 e in parte alla risposta di politica monetaria della RBI, che è stata limitata nel tempo e mirata a settori specifici. Le sostanziali riserve di valuta estera dell’India hanno rafforzato la fiducia degli investitori internazionali, ha affermato.