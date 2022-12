Fed, Williams: L’inflazione è ancora “ostinatamente alta”

Venerdì 16 dicembre 2022 - 16:46

Tassi interesse devono superare inflazione per raffreddare prezzi

New York, 16 dic. (askanews) – L’inflazione è ancora “ostinatamente alta” e la Federal Reserve aumenterà i tassi di interesse quanto necessario per riportare sotto controllo le pressioni sui prezzi, ha detto venerdì John Williams, presidente della Fed di New York, in un’intervista a Bloomberg.Williams ha spiegato che l’inflazione ha iniziato ad allentarsi, ma che deve rallentare ancora molto prima che la Fed allenti i freni monetari. “I tassi di interesse reali devono diventare restrittivi e rimanere lì”, ha continuato William, chiarendo allo stesso tempo di non aspettarsi che il tasso a breve termine raggiunga il 6%, sebbene non lo escluda. Nel gergo del mercato, un tasso di interesse reale è superiore all’inflazione. Il tasso di inflazione rilevato attraverso l’indice PCE legato alla spesa per consumi personali è pari al 6%.Mercoledì la Fed ha aggiornato le sue previsioni per l’economia mostrando una crescita nettamente più lenta e un aumento della disoccupazione. Ma Williams ha affermato che l’economia non è in recessione in questo momento e che ha dimostrato di essere abbastanza resiliente.