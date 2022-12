Advent acquista per 6,4 mld Maxar, proprietaria di 90 satelliti

Venerdì 16 dicembre 2022 - 16:45

Immagini campi di battaglia ucraini trasmesse da satelliti Maxar

New York, 16 dic. (askanews) – Advent International ha accettato di acquistare la Maxar Technologies Inc. con una transazione che includendo il debito, è stata pari a 6,4 miliardi di dollari: una delle più grandi acquisizioni sul mercato degli ultimi mesi.Maxar possiede e gestisce 90 satelliti in orbita, conta 70 paesi tra i suoi clienti e impiega 4.400 persone. La sua costellazione di satelliti gli consente di raccogliere immagini dettagliate dallo spazio e molte di quelle sui campi di battaglia in Ucraina provengono proprio da questi satelliti. La sua tecnologia è utilizzata per l’intelligence e la difesa geospaziale, oltre che alimentare la app di navigazione terrestre Google Maps.Advent, negli ultimi tre anni, ha investito 28 miliardi di dollari in difesa, sicurezza e sicurezza informatica e nel suo portafoglio ci sono società che lavorano a stretto contatto con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. L’acquisizione di Maxar aiuterà la società a lanciare un maggior numero di satelliti.