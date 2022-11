Usa, +261.000 di posti lavoro in ottobre, disoccupazione al 3,7%

Venerdì 4 novembre 2022 - 14:19

Analisti attendevano un dato a +205.000 e disoccupazione al 3,5%

New York, 4 nov. (askanews) – Rapporto sull’occupazione di ottobre migliore del previsto, negli Stati Uniti. Il mese scorso sono stati guadagnati 261.000 posti di lavoro (escluso il settore agricolo) rispetto al mese precedente, mentre gli analisti attendevano un aumento di appena 205.000 posti. La disoccupazione è salita nuovamente al 3,7%, come in agosto, dopo essere scesa al 3,5% (dato non rivisto), in settembre. Gli analisti si attendevano un dato al 3,5%.I salari orari medi sono aumentati di 12 centesimi, lo 0,37%, a 32,58 dollari; rispetto a un anno prima, sono aumentati del 4,73%. La settimana media lavorativa è rimasta stazionaria a 34,5 ore. La partecipazione della forza lavoro è stata pari al 62,2%.