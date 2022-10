Italia in Cina, un anno da inizio campagna BeIT

Lunedì 31 ottobre 2022 - 11:40

Evento 'Made in Italy: Social responsibility for a better future'

Roma, 31 ott. (askanews) – In occasione del primo anniversario della campagna straordinaria di promozione del Made in Italy “Italy is simply extraordinary: BeIT”, l’Ambasciata d’Italia a Pechino e l’Istituto Italiano di Cultura, in collaborazione con la prestigiosa rivista di moda “Esquire China”, hanno organizzato l’evento “Made in Italy: Social responsibility for a better future”, una mostra incentrata sulle iniziative di responsabilità sociale portate avanti da alcune grandi marche italiane (Armani, Fendi, Tod’s, Ferragamo, Loro Piana).Il tema della responsabilità sociale negli ultimi anni è diventato un aspetto della gestione aziendale a cui le imprese italiane prestano una sempre maggiore attenzione. Il settore della moda non fa eccezione, con i grandi marchi che hanno incluso tra i propri obiettivi la protezione dell’ambiente, strategie di sviluppo sostenibile, l’attenzione e la cura per la civiltà, il benessere sociale e i diritti umani. L’evento, che ha visto la presenza di esponenti del mondo della moda cinese e della comunità diplomatica di Pechino, è stato un’occasione per approfondire tali tematiche e per scoprire come il settore della moda italiano interpreti il legame tra storia, artigianato e responsabilità sociale.Nel suo intervento, l’Ambasciatore Luca Ferrari ha ricordato come la mostra fosse “una perfetta sintesi di passione, tradizione, stile, diversità, innovazione e creatività, temi che sono al cuore della campagna di comunicazione italiana “BeIT”, di cui celebriamo il primo l’anniversario”.