Gb, tagli spesa e aumenti tasse, il nuovo corso di Hunt al Tesoro

Sabato 15 ottobre 2022 - 19:03

E la Banca d'Inghilterra preannuncia un ampio rialzo dei tassi

Roma, 15 ott. (askanews) – Jeremy Hunt, il nuovo cancelliere dello scacchiere del Regno Unito, ha ammesso che le tasse saliranno e la spesa pubblica verrà tagliata dopo che ieri la premier Liz Truss non è riuscita a rassicurare i mercati con un’inversione di marcia sul taglio dell’imposta sulle società.Nelle sue prime interviste da quando ha sostituito Kwasi Kwarteng, licenziato in tronco da Truss ieri, Hunt ha seppellito quel che resta della strategia economica di tagli delle tasse di Truss e ha ammesso che ci sono “decisioni molto difficili da prendere”.“Le tasse non diminuiranno quanto la gente spera, e alcune tasse dovranno aumentare”, ha detto al programma Today della BBC, aggiungendo: “Se vogliamo finanziare la sanità pubblica e i nostri servizi pubblici, mantenendo una bassa tassazione, dobbiamo risolvere il paradosso della crescita”.Il programma fiscale a medio termine che il Tesoro dovrebbe presentare il 31 ottobre sarà ora “praticamente” un “budget in piena regola”, ha detto Hunt a ITV.Qualche ora dopo le parole di Hunt, Andrew Bailey, governatore della Banca d’Inghilterra, ha accolto con favore la retromarcia del governo sull’aumento dell’aliquota dell’imposta sulle società, affermando di apprezzare la “sostenibilità della politica fiscale”.“Ieri ho parlato con Jeremy Hunt e c’è stato un chiaro incontro di menti sull’importanza della stabilità e della sostenibilità fiscale” ha detto Bailey, aggiungendo che l’inversione a U sull’imposta sulle società è stata “una misura importante”.Ma ha aggiunto che, a suo avviso, la garanzia pubblica sui prezzi energetici che il governo si prepara a varare “alimenterà la domanda e le pressioni inflazionistiche”.Bailey ha avvertito nella riunione del prossimo 3 novembre la banca centrale è propensa a imporre un forte aumento dei tassi di interesse in risposta alle politiche fiscali di Truss e Hunt, anche se improntate a una maggiore disciplina fiscale e alla riduzione del rapporto debito/Pil. “Non esiteremo ad aumentare i tassi di interesse per raggiungere l’obiettivo di inflazione. E, allo stato attuale delle cose, la mia ipotesi migliore è che le pressioni inflazionistiche richiederanno una risposta più forte di quanto forse pensassimo ad agosto” ha affermato Bailey.Bailey non ha voluto prevedere come le misure adottate potranno essere interpretate dai mercati finanziari quando riapriranno lunedì.I mercati dei gilt sono stati colpiti da una nuova ondata di vendite venerdì pomeriggio dopo una brusca conferenza stampa di Truss a Downing Street della durata di otto minuti. Sebbene Truss abbia detto a Hunt che non ci saranno ulteriori retromarce sul disastroso “mini” budget di settembre, oggi il nuovo ministro delle Finanze ha detto alla BBC che sarebbe stato “completamente onesto con il paese” sulla crisi e che i tagli alla spesa saranno nencessari.“Chiederò a tutti i dipartimenti governativi di trovare ulteriori risparmi in termini di efficienza”, ha affermato. Verranno prese “decisioni difficili sulla spesa, che non aumenterà tanto quanto le persone sperano”. Hunt non ha voluto dire se gli aiuti alle famiglie verranno aggiornati in linea con l’inflazione. Ha detto: “Sono molto sensibile ai bisogni delle persone in fondo alla scala dei redditi e non prenderò questo impegno a poche ore dall’inizio di di questo lavoro”.Il cancelliere ha detto a Sky News che il governo “non avrà la velocità dei tagli alle tasse” sperata, ma ha insistito sul fatto che non ci sarà un ritorno a una forte austerità. “Non credo che stiamo parlando di austerità nelle modalità del 2010. Ma dovremo prendere decisioni difficili sia sulla spesa che sulle tasse”, ha detto.Hunt ha criticato Kwarteng per due grandi “errori”, dicendo che è stato “sbagliato” tagliare l’aliquota massima dell’imposta sul reddito di 45 pence e “volare alla cieca” senza che l’Ufficio per la responsabilità di bilancio avesse calcolato gli impatti delle misure sui conti pubblici.