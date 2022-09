Lunedì 19 settembre 2022 - 17:01

Usa, rendimento bond decennale Usa sale a 3,51%, massimo da 2011

Analisti prevedono aumento tassi interesse di 1 punto percentuale

CONDIVIDI SU:





















New York, 19 set. (askanews) – I rendimenti dei Treasury statunitensi, lunedì, hanno guadagnato 6 punti base al 3,518%, raggiungendo il livello più alto da aprile 2011, con i trader che provano ad anticipare le decisioni della Federal Reserve nell’incontro di questa settimana.La Banca centrale, secondo gli analisti, potrebbe decidere un consistente aumento dei tassi di interesse fino ad un punto base, per far fronte ad un’inflazione persistentemente elevata, che in agosto ha registrato un aumento dell’8,3% rispetto allo scorso anno. Il rendimento del Treasury a 2 anni è aumentato di 8 punti base per essere scambiato al 3,94%, livelli che non si vedevano dal 2007.