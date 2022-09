Venerdì 16 settembre 2022 - 14:18

Presidente Costa d’Avorio: siamo piattaforma per presenza in Africa

Inviti di Ouattara a investire per le aziende italiane

Roma, 16 set. (askanews) – Il presidente della Repubblica della Costa d’Avorio, Alassane Ouattara, ha rivolto l’invito agli imprenditori italiani a “investire” nel Paese e ha ringraziato gli imprenditori presenti oggi nella sede di Confindustria a Roma, perché “la vostra presenza dimostra l’interesse” per la Costa d’Avorio come “piattaforma di investimento e per la presenza italiana in Africa”, ha aggiunto.Ouattara, a Roma per la sua visita in Vaticano, ha poi ricordato i tempi del suo incarico al Fondo Monetario Internazionale con Lamberto Dini e ha scherzato sul mantenimento da parte del suo Paese dei criteri di Maastricht “da buon allievo di Dini”.Il presidente ivoriano ha invitato infine gli imprenditori italiani a investire in diversi settori tra cui la “risicoltura dove eccellete e la produzione ittica” e ha concluso: “Viva l’amicizia italo-ivoriana e lunga vita al nostro successo comune”.