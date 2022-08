Mercoledì 24 agosto 2022 - 16:48

Perù, maxi-causa a Repsol da 4,5 mld fuoriuscita petrolio in Pacifico

A gennaio 10mila barili, disastro ecologico in coste vicino a Lima

Roma, 24 ago. (askanews) – L’agenzia per la protezione dei consumatori del Perù ha citato in giudizio la società petrolifera spagnola Repsol per un’enorme fuoriuscita di petrolio che ha annerito le spiagge al largo della costa di Lima a gennaio. La fuoriuscita, che il Perù ha definito il peggior disastro ecologico intorno a Lima negli ultimi tempi, ha riversato più di 10.000 barili nell’Oceano Pacifico. Lo riporta la Bbc.La causa civile chiede 3 miliardi di dollari (2,54 miliardi di euro) per danni ambientali e 1,5 miliardi per danni alla popolazione locale.Repsol ha negato le proprie responsabilità. La società inizialmente ha affermato che la fuoriuscita è stata causata da “onde anomale improvvise e straordinarie prodotte dall’eruzione vulcanica a Tonga”. Martedì, un giudice peruviano ha ammesso la causa da 4,5 miliardi di dollari di Indecopi contro Repsol, il che significa che il caso andrà in tribunale.Un oleodotto sottomarino di proprietà della società ha causato una fuoriuscita il 15 gennaio. È successo quando una nave cisterna battente bandiera italiana, Mare Doricum, stava scaricando presso la raffineria La Pampilla di Repsol.Repsol ha negato la responsabilità della fuoriuscita e ha affermato di considerare l’affermazione “infondata, inammissibile e incoerente”.“Non siamo ancora stati informati dell’accettazione del reclamo da parte del tribunale e non conosciamo i dettagli dell’accettazione”, ha detto alla BBC un portavoce dell’azienda.“Ribadiamo che le cause sono ancora oggetto di indagine, ma che i risultati preliminari indicano che è stato causato da un movimento incontrollato della nave Mare Doricum mentre stava scaricando greggio al terminal”.“Ciononostante, Repsol ha utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione per contenere, pulire e bonificare la costa, assistere le comunità nell’area e salvare e assistere la fauna colpita dalla fuoriuscita di petrolio”, ha aggiunto il portavoce.