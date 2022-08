Lunedì 22 agosto 2022 - 18:18

Ford licenzierà 3.000 persone negli Usa e in Canada

I licenziamenti entreranno in vigore il primo settembre

CONDIVIDI SU:





















New York, 22 ago. (askanews) – La casa automobilistica Ford Motor ha confermato lunedì che sta licenziando circa 3.000 impiegati e dipendenti a contratto, in uno sforzo di ridurre i costi mentre sta lavorando a una transizione a lungo termine sui veicoli elettrici.I tagli entreranno in vigore il primo settembre e riguarderanno principalmente le fabbriche in Usa e Canada. La notizia è stata comunicata ai lavoratori attraverso una mail interna.