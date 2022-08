Martedì 16 agosto 2022 - 14:09

Gazprom: costo gas in Europa potrebbe aumentare ancora del 60%

Secondo stime prudenti, con una tale tendenza in inverno

Milano, 16 ago. (askanews) – La compagnia di gas statale russa Gazprom ha dichiarato che i prezzi del gas in Europa potrebbero aumentare del 60% a oltre 4.000 dollari per 1.000 metri cubi questo inverno, poiché – secondo la compagnia – le esportazioni e la produzione dell’azienda continuano a diminuire a causa delle sanzioni occidentali, decise a causa della guerra in Ucraina iniziata da Mosca stessa.Il costo del gas sul mercato spot in Europa ha raggiunto i 2.500 dollari per mille metri cubi, secondo stime prudenti, con una tale tendenza in inverno, potrebbero superare i 4.000 dollari, riferisce Gazprom.Cgi