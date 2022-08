Martedì 9 agosto 2022 - 17:20

Biden sigla il Chip act: In America tutto è possibile

Il disegno di legge aumenterà la produzione di semiconduttori in Usa

CONDIVIDI SU:





















New York, 9 ago. (askanews) – Il presidente americano Joe Biden ha siglato, stamani, in una cerimonia nel giardino della Casa Bianca il “CHIPS and Science Act” che mira a rivitalizzare la produzione nazionale di chip e aumentare la competitività degli Stati Uniti con la Cina.Introducendo il disegno di legge il presidente ha detto: “In America tutto è possibile”, sottolineando lo sforzo bipartisan per arrivare a questa legge e che “il popolo americano può essere orgoglioso” di quello che sarà “un investimento generazionale”.Biden ha attaccato “quelli che si concentrano maggiormente sulla ricerca del potere e sulla sicurezza del futuro. Coloro che cercano la divisione, invece della forza nell’unità, che demoliscono piuttosto che edificare”. “Oggi è una giornata per i costruttori”, ha concluso il presidente, che durante il discorso ha tossito più volte: uno degli strascichi del Covid da cui è definitivamente guarito domenica.