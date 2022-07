Giovedì 14 luglio 2022 - 16:43

Amazon, Prime day da record: acquistati 300 mln di articoli

I membri Prime hanno comprato 100.000 articoli al minuto

CONDIVIDI SU:





















New York, 14 lug. (askanews) – I clienti di Amazon hanno acquistato più di 300 milioni di articoli durante i saldi del Prime Day di quest’anno, secondo la piattaforma di e-commerce, che ha definito questi due giorni “il più grande evento nella storia di Amazon”.La società, che non ha rivelato le vendite totali ha spiegato che i membri Prime in tutto il mondo hanno acquistato più di 100.000 articoli al minuto e che categorie di prodotti più venduti negli Stati Uniti sono stati l’elettronica di consumo, gli articoli per la casa e i dispositivi a marchio Amazon.Circa il 58% degli ordini è stato effettuato per articoli inferiori a 20 dollari, hanno mostrato i dati di Numerator, un sito di analisi che ha condotto un sondaggio sugli acquisti del Prime Day con 21.306 famiglie.Secondo i dati di Adobe Analytics, le vendite al dettaglio online totali negli Stati Uniti durante l’evento Prime Day di Amazon, che includevano anche sconti da Target e Best Buy hanno superato gli 11,9 miliardi di dollari..