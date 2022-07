Mercoledì 6 luglio 2022 - 13:17

Klm nel mirino degli ambientalisti per pubblicità su sostenibilità

Bbc:Prima causa su tema del greenwashing o ambientalismo di facciata

Roma, 6 lug. (askanews) – La KLM è nel mirino degli ambientalisti. Alcuni gruppi hanno citato in giudizio la compagnia aerea olandese, sostenendo che le pubblicità che promuovono le iniziative di sostenibilità dell’azienda sono fuorvianti.I gruppi – riporta la Bbc – affermano che è la prima causa a sfidare il cosiddetto “greenwashing”, ambientalismo di facciata, dell’industria aerea. Sostengono che le pubblicità di KLM e il loro schema di compensazione delle emissioni di carbonio creano la falsa impressione che i suoi voli non peggioreranno il cambiamento climatico.Ma KLM afferma che le dichiarazioni dell’azienda sono “basate su solide argomentazioni” e che le sue pubblicità “sono conformi alla legislazione e ai regolamenti applicabili”.Il gruppo olandese Fossielvrij NL – supportato da ClientEarth e Reclame.NL – sta prendendo di mira la campagna Fly Responsibly dell’azienda, lanciata nel 2019. La campagna pubblicitaria sostiene che la compagnia aerea sta “creando un futuro più sostenibile” ed è sulla buona strada per ridurre le sue emissioni di gas serra a zero entro il 2050. La compagnia – riporta ancora Bbc – è dotata di un prodotto di compensazione del carbonio chiamato CO2Zero, che secondo KLM finanzia progetti di riforestazione o l’acquisto di biocarburanti da parte dell’azienda. Le compensazioni di carbonio bilanciano le emissioni di gas serra da attività inquinanti.Ma i gruppi ambientalisti sostengono che le affermazioni sono altamente fuorvianti e sottolineano che il piano della compagnia aerea di tornare ai livelli di volo pre-pandemia è in contrasto con l’ultimo rapporto dell’organismo per il clima delle Nazioni Unite – il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici – che chiede una rapida riduzione delle emissioni di gas serra.I gruppi ambientalisti chiamano la campagna pubblicitaria “greenwashing” – in altre parole, un tentativo fuorviante di far sembrare l’azienda rispettosa dell’ambiente.Affermano che prodotti come CO2Zero non fanno nulla per limitare i danni all’ambiente e che promuovendolo ai clienti, la compagnia aerea olandese sta minando le azioni per ridurre al minimo il cambiamento climatico. L’azione legale è stata intentata ai sensi della direttiva UE sulle pratiche sleali dei consumatori.KLM afferma di aver discusso con i gruppi ambientalisti per vedere se c’era spazio per una soluzione diversa da un caso giudiziario, ma ha aggiunto che ciò “si è rivelato impossibile”.“Valutiamo in modo critico tutte le nostre comunicazioni sulla sostenibilità e accogliamo con favore il contributo di tutte le nostre parti interessate”, ha detto alla BBC il portavoce di KLM Marjan Rozemeijer. “Ci auguriamo che una sentenza del tribunale in questo caso chiarisca il modo migliore per modellare la nostra politica delle comunicazioni”.Se il caso di Amsterdam avrà esito positivo, KLM dovrà ritirare la pubblicità, interrompere qualsiasi pubblicità simile in futuro e varare correttivi.