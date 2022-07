Lunedì 4 luglio 2022 - 15:14

Sicurezza giornalisti, in Olanda riunione sindacato Europeo

Si cercano misure comuni Ue

Roma, 4 lug. (askanews) – Ha preso il via oggi il seminario internazionale organizzato dal Sindacato Europeo dei giornalisti (Efj) a Hilversum, in Olanda, sui temi della sicurezza, degli aspetti e dell’approccio legati alla protezione degli operatori dell’informazione in Europa. Un importante momento di confronto per definire la sfida che coinvolge gli stati europei nella creazione di un ambiente sicuro per i giornalisti in cui poter operare senza condizionamenti e rischi.“Misure statali e istituzionali a tutela dei giornalisti. Qual è il ruolo dello Stato e delle autorità nel creare un ambiente sicuro per i giornalisti? Mappatura delle iniziative esistenti a livello nazionale in Europa sulla sicurezza dei giornalisti”. Questo il titolo del primo panel in cui interverranno Katia Mierzejewska, Senior program officer per l’Europa centrale e orientale di Articolle 19 e Antonella Napoli, membro dell’ufficio di presidenza di Articolo 21 e direttrice di Focus on Africa che ha portato la sua testimonianza di giornalista sotto protezione ma anche di caso emblematico di “querela temwriaria”, il più longevo d’Europa a 24 anni dalla denuncia per diffamazione del querelante. A moderare l’incontro Yannis Kotsifos, presidente del Centro europeo per la libertà di stampa e dei media (ECPMF) Domani le conclusioni con l’incontro “Costruire una cultura della sicurezza nei media per i giornalisti. Caso di studio – Persveilig, Paesi Bassi” si concentrerà sull’impegno comune delle organizzazioni sindacali per la sicurezza dei giornalisti ed esaminerà il ruolo delle organizzazioni dei media e delle associazioni di categoria, dei singoli giornalisti e dei governi nazionali. Interverranno Peter ter Velde, coordinatore della sicurezza di Persveilig, Diederik Bonarius, RTL Nieuws, Wim Hoonland, rappresentante dell’Autorità di polizia, Paesi Bassi. Modera l’incontro dAdrien Colin, EFJ.vgp