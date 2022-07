Lunedì 4 luglio 2022 - 16:56

Norvegia approva l’aumento della produzione di gas

Per mantenere le esportazioni a livelli record

CONDIVIDI SU:





















Roma, 4 lug. (askanews) – La Norvegia ha approvato una maggiore produzione dai principali giacimenti di gas naturale del Paese nel tentativo di mantenere le esportazioni a livellli record mentre l’Europa vacilla per i tagli alle forniture da parte della Russia. Lo riporta Bloomberg.Il ministero dell’Energia di Oslo ha reso noto lunedì di aver concordato la revisione dei permessi per i giacimenti di Troll, Gina Krog, Duva, Oseberg, Asgard e Mikkel. La mossa consentirà alla Norvegia di mantenere la produzione a pieno regime fino al prossimo anno, contribuendo a sostituire i flussi russi che sono crollati tra la guerra in Ucraina e le sanzioni a Mosca.