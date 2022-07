Lunedì 4 luglio 2022 - 17:39

EasyJet, via direttore operativo dopo migliaia cancellazioni voli

Compagnia nell'occhio del ciclone per migliaia cancellazioni voli

CONDIVIDI SU:





















Roma, 4 lug. (askanews) – Il dirigente responsabile della gestione delle operazioni di EasyJet si è dimesso dopo un estenuante periodo caratterizzato da migliaia di cancellazioni di voli. Il vettore ha dichiarato lunedì che Peter Bellew si è dimesso da direttore operativo, ma rimarrà temporaneamente con la compagnia per “garantire una transizione senza intoppi”.La sua partenza – riporta il Financial Times – arriva dopo che easyJet è diventata una delle più grandi vittime dell’ondata di disagi che ha colpito le compagnie aeree europee quest’anno.Il vettore è stato costretto a cancellare migliaia di voli in risposta alla carenza di personale che ha sconvolto il settore quest’estate, con alcuni degli episodi più gravi verificatisi durante il semestre scolastico nel Regno Unito a giugno. La compagnia aerea è stata costretta a ridurre il suo programma estivo più tardi quel mese mentre tentava di ristabilire l’ordine nelle sue operazioni di volo.La compagnia aerea ha tagliato circa 10.000 dei 160.000 voli previsti per luglio, agosto e settembre, con oltre il 70% dei suoi clienti spostato su altri voli entro 24 ore dalla partenza originale, l’ultimo è stato informato delle modifiche lunedì.La direzione di EasyJet ha insistito a lungo sul fatto che non ha problemi di personale e sostiene di essere vittima di problemi negli aeroporti, con carenze tra i controllori del traffico aereo e gli assistenti di terra.Il vettore ha reclutato più di 1.700 dipendenti quest’anno, il che significa che ha un numero di dipendenti simile a quello del 2019, nonostante pianifichi di volare di meno.Ma con l’aumentare della frustrazione dei passeggeri, l’amministratore delegato Johan Lundgren è stato sottoposto a crescenti pressioni per riportare la situazione sotto controllo.Bellew è una figura ben nota nell’aviazione. È entrato a far parte di easyJet da Ryanair nel 2019, provocando un ricorso in tribunale senza successo da parte della compagnia aerea irlandese per impedirgli di lavorare per un rivale.Ad aprile, il sindacato dei piloti britannici Balpa ha dichiarato al Financial Times che Bellew era alla base dell’interruzione delle relazioni tra i piloti e il management di easyJet, in particolare nella gestione delle assenze del personale.David Morgan, direttore delle operazioni di volo, assumerà la carica di direttore operativo ad interim.