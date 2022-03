Giovedì 24 marzo 2022 - 22:05

Toshiba: dopo bocciatura piano, incertezze sul futuro

Investitori attivisti vorrebbero che uscisse da borsa

Roma, 24 mar. (askanews) – La bocciatura del piano proposto dal management di Toshiba per dividere in due parti il conglomerato nipponico, uno dei marchi nobili dell’industria giapponese, lascia la compagnia di fronte a scenari completamente indefiniti.Gli azionisti, nell’assemblea straordinaria convocata su richiesta dell’hedge fund di Singapore 3D Investment Partners, hanno bocciato sia il piano presentato dal management del gruppo, sia la proposta alternativa di 3D.Il progetto di separazione approntato dal management prevedeva che venissero costituite una compagnia specializzata nella produzione di device elettronici, l’altra in infrastrutture. Era l’aggiornamento di un precedente piano, che prevedeva uno tripartizione del gruppo. Il nuovo presidente e amministratore delegato di Toshiba, Taro Shimada, l’aveva sostenuto, pur non essendone l’autore: quando è stato elaborato non era in una posizione decisionale.Si trattava di un tentativo di procedere a una ristrutturazione, dopo che è fallito il piano strategico di vendita alla società di equity CVC per l’ostilità manifestata al progetto da importanti azionisti attivisti stranieri. Allora saltò la testa del CEO Nobuaki Kurumatani.Il fatto che non sia stato votato il piano alternativo, probabilmente, è un segnale rispetto al nuovo amministratore delegato, che probabilmente avrebbe dovuto dimettersi in caso di approvazione del progetto 3D, il quale prevede l’uscita dalla borsa o la vendita di quota di minoranza.L’azionista attivista più importante della compagine, il fondo di Singapore Effissimo Capital Management, ha detto che Toshiba ora dovrà costituirsi delle “fondamenta manageriali efficaci” attraverso la costituzione di “un nucleo di investitori strategici finanziari in numero limitato”. Farallon Capital Management, un altro fondo attivista, ha confermato che predilige l’uscita di Toshiba dalla borsa.Effissimo e Farallon assieme a 3D controllano oltre il 20 per cento dei voti, mentre in generale gli investitori stranieri controllano il 50 per cento dei voti. Il voto dell’assemblea di ieri non era vincolante, ma ha dato un segnale chiaro per il management, con il quale gli attriti durano da diversi anni.I fondi stranieri sono entrati in Toshiba nel 2017, quando 2017 il conglomerato è riuscito a salvarsi, proprio con questi investimenti, dal crollo finanziario dopo la bancarotta della sua controllata Westinghouse Electric.Alla base della battaglia in corso c’è la volontà di questi azionisti attivisti di mettere in discussione il modello di governance tradizionale giapponese adottato da Toshiba e, quindi, di portare nel conglomerato un management esterno. Insomma, si tratta di una partita che va oltre la contingente crisi di Toshiba e investe un modo di gestire le imprese che è tipico giapponese.Tuttavia anche l’ipotesi di uscire dalla borsa, se pure avrebbe il vantaggio di sanare la frattura tra azionisti attivisti e management, porrebbe dlele incertezze sul fronte reolatorio: il Giappone ha recentemente approvato una nuova normativa che limita le possibilità di investimento straniere in alcune imprese strategiche. E Toshiba è attiva, tra l’altro, nell’industria nucleare.