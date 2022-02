Mercoledì 2 febbraio 2022 - 14:40

Giappone, compagnia ANA tornata all’utile a ottobre-dicembre 2021

Ma ancora incertezze su ripresa viaggi a causa di nuova ondata Covid

Roma, 2 feb. (askanews) – La holding che controlla la compagnia aerea giapponese ANA è tornata a registrare un utile operativo nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2021-2022, che si conclude a marzo, per la prima volta dall’inizio della pandemia. Secondo quanto ha comunicato il vettore, l’utile operativo del periodo ottobre-dicembre 2021 è stato di 100 milioni di yen (773.800 euro).ANA Holdings comunque, in termini netti, registra una perdita per 102,8 miliardi di yen (795,5 milioni di euro) nei nove mesi tra aprile e dicembre 2021 e stima che l’intero anno fiscale si chiuderà con una perdita di 100 miliardi di yen (773,8 milioni di euro).Anche quest’ultimo dato, tuttavia, segna un miglioramento dei risultati della compagnia aerea, che è stata pesantemente colpita dalla crisi Covid come gran parte dei principali vettori globali. Nello stesso periodo del 2020, infatti, la perdita era stata di 309,58 miliardi di yen (2,4 miliardi di euro).A rendere meno pesante l’atterraggio di ANA Holdings per quest’anno sarà in particolare il suo servizio cargo internazionali, che ha registrato risultati robusti grazie al boom di spedizioni di beni come i componenti per le auto e, naturalmente, i vaccini.Il traffico passeggeri, invece, ha avuto un miglioramento solo dal mese di ottobre, dopo che il governo ha revocato lo stato di emergenza nelle aree di Tokyo e di altre grandi città del paese, dopo il calo dei casi di Covid-19. Su base annua nei nove mesi i passeggeri dei voli interni sono cresciuti del 33,2 per cento arrivando a 13,2 milioni. Quelli internazionli sono cresciuti del 71,2 per cento e si sono fermati a 549.327 passeggeri. Si tratta comunque di dati che scontano il fatto che nel 2020 il traffico passeggeri internazionale si è praticamente fermato e quello nazionale è stato fortemente intaccato.Nei nove mesi fino a dicemne, inoltre, la perdita operativa si è ridotta a 115,82 miliardi di yen (896,3 milioni di euro) rispetto ai 362,41 miliardi di yen (2,8 miliardi di euro) dello stesso periodo 2020. Le entrate su base annua sono salite a 738 miliardi di yen (5,71 miliardi di euro), con un incremento su base annua del 39,9 per cento.Per quanto riguarda le previsioni sull’ultimo trimestre dell’anno fiscale, quello in corso che finisce a marzo, l’ANA resta piuttosto prudente a causa della nuova ondata di contagi Covid dovuta alla variante Omicron che ha portato il governo a introdurre uno stato di quasi-emergenza in 34 delle 47 prefetture del paese, chiedendo anche ai cittadini di evitare i viaggi non necessari tra le prefetture.