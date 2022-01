Lunedì 24 gennaio 2022 - 18:55

Renault, Guido Haak nuovo direttore prodotti e pianificazione

L. de Meo: "Sarà elemento chiave per riconquista segmento C"

Milano, 24 gen. (askanews) – A partire dal primo febbraio, Guido Haak entrerà a far parte del gruppo Renault come Direttore Prodotti avanzati e Pianificazione Gruppo. Sarà un membro del Board of Management (BOM) del Gruppo Renault e riferirà a Luca de Meo, Ceo del Gruppo Renault.“Definendo i nostri futuri veicoli e gamme, Guido Haak sarà direttamente all’origine dello sviluppo e della performance del gruppo Renault. Forte delle sue esperienze di successo in grandi gruppi, sono certo che sarà un elemento chiave per la riconquista del segmento C e, più in generale, per il successo dei veicoli del nostro piano Renaulution”, ha dichiarato Luca de Meo, Ceo del gruppo Renault.Guido Haak, 55 anni, entra a far parte di McKinsey & Company nel 1998 come consulente per i settori high-tech e automotive. Nel 2005 entra nel Gruppo Volkswagen e nel 2015 è nominato responsabile della gestione dei prodotti in Skoda.