Lunedì 10 gennaio 2022 - 18:04

Taiwan, esportazioni record nel 2021 verso la Cina

A spingere l'export taiwanese i chip

Roma, 10 gen. (askanews) – Nonostante le tensioni politiche, il valore delle esportazioni di Taiwan verso la Cina continentale e Hong Kong ha toccato il suo record di sempre. Nel 2021 l’export di Taipei verso Pechino-Hong Kong ha raggiunto i 188,9 miliardi di dollari.A spingere le esportazioni taiwanesi è stata in partticolare la domanda crescente di chip, di cui l’isola è il pruncipale produttore mondiale.Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Finanze taiwanese, rispetto al 2020 le esportazioni totali di Taiwan sono cresciute del 24,8 per cento.Record sono state anche le esportazioni verso gli Stati uniti, che sono cresciute rispetto al 2020 – già anno record – del 22,9 per cento arrivando a 125,9 miliardi di dollari.