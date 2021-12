Giovedì 2 dicembre 2021 - 14:24

Suzuki vuol produrre solo minicar connesse entro il 2025

In Giappone rappresentano il 40 per cento del mercato

CONDIVIDI SU:





















Roma, 2 dic. (askanews) – La casa automobilistica giapponese Suzuki Motor punta a diventare la Tesla delle minicar connesse. Lo scrive oggi il Nikkei. Entro il 2025 tutte le minicar prodotte dal gruppo saranno connesse, facendo entrare anche le minicar in una nuovo mondo oggi abitato da auto premium come quelle prodotte dalla casa di Elon Musk o, in Giappone, dalla Toyota.Nel Sol levante circa il 40 per cento del mercato automotive, in realtà, è rappresentato da minicar. E il principale concorrente di Suzuki – la Daihatsu, proprietà di Toyota – sta considerando di fare la stessa mossa.I modelli più grandi di Suzuki, invece, entreranno nel mondo delle auto connesse più tardi.Le auto connessse di Suzuki entreranno in collegamento automaticamente con gli operatori in caso di incidenti o rotture. Il sistema sarà in grado di guidare automaticamente l’auto al più vicino cocessionario o meccanico autorizzato per controllare l’auto in caso di malfunzionamenti.L’ingresso nel mondo digitale potrebbe modificare la percezione della clientela rispetto a questa casa automobilistica, solitamente associata sul basso costo.