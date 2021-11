Giovedì 11 novembre 2021 - 16:21

Fao: rischio catastrofe se crolla agricoltura in Afghanistan

Serve azione urgente per prevenire crisi umanitaria

Roma, 11 nov. (askanews) – Il peggioramento della siccità e i recenti sconvolgimenti economici stanno avendo un grave impatto sull’Afghanistan, con quasi 19 milioni di persone che ora affrontano una grave insicurezza alimentare. Richard Trenchard, rappresentante dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura in Afghanistan, chiede un’azione internazionale urgente per prevenire una catastrofe. “Rischiamo la catastrofe – spiega – se l’agricoltura crolla. In modo allarmante, si prevede che la siccità che abbiamo visto in Afghanistan dalla fine del 2020 continuerà anche nel prossimo anno e ha già avuto un grave impatto in 25 delle 34 province dell’Afghanistan”.“In Afghanistan oggi 18,8 milioni di persone stanno affrontando una grave insicurezza alimentare – spiega in un report della Fao – Ciò significa che soffrono la fame ogni giorno, come mostrano le proiezioni. Questo è un aumento drammatico rispetto a soli sei mesi fa. Entro la fine dell’anno, si prevede che tale numero salirà a 22,8 milioni di persone”.Il paese, aggiunge il rappresentante Fao, sta vivendo “una crisi nazionale alimentata dall’implosione economica e dalla sospensione dell’assistenza internazionale allo sviluppo che ha sostenuto per tanti anni la fornitura di servizi di base, come l’assistenza sanitaria di base. Le reti di sicurezza assenti sono diventate ancora più importanti con l’aggravarsi della crisi”.Il 70% della popolazione afgana vive nelle aree rurali. L’agricoltura fornisce un contributo enorme e rappresenta almeno il 25% del PIL del paese e si stima che l’80% di tutti i mezzi di sussistenza dipenda direttamente o indirettamente dall’agricoltura. Questo è il motivo per cui l’impatto della siccità è così distruttivo e l’agricoltura è così criticamente importante. Per questo “è così importante ora sostenere gli agricoltori, i proprietari di bestiame e i pastori dell’Afghanistan. Rischiamo la catastrofe se l’agricoltura crolla. In modo allarmante, si prevede che la siccità che abbiamo visto in Afghanistan dalla fine del 2020 continuerà anche nel prossimo anno e ha già avuto un grave impatto in 25 delle 34 province dell’Afghanistan”.La FAO sta attualmente distribuendo semi di grano in 30 province, ma è una corsa contro il tempo per portare questi semi a 1,3 milioni di persone questo inverno. “Se l’agricoltura crolla – conclude Trenchard – assisteremo a una sempre minore disponibilità di cibo a livello nazionale, assisteremo a una diminuzione dei redditi e inevitabilmente assisteremo a una rapida accelerazione degli sfollamenti. Ricordiamo anche che l’inverno è un fattore critico sia per la neve e l’acqua che fornisce, sia per le condizioni che le persone dovranno affrontare”.