Google verso la COP26: obiettivo carbon free entro il 2030

L'azienda: da Glasgow livestream delle attività del forum

Milano, 26 ott. (askanews) – “Il nostro obiettivo è quello di raggiungere emissioni carbon-free per tutte le nostre operazioni e lungo la nostra filiera entro il 2030. Puntiamo a ridurre la maggior parte delle nostre emissioni prima del 2030, e abbiamo intenzione di investire in soluzioni di rimozione del carbonio basate su interventi naturali e tecnologici per neutralizzare le nostre emissioni rimanenti”. Lo scrivono da Google Italia nel blog ufficiale, in vista della COP26 di Glasgow, evento globale per il quale Google attiverà un livestream delle attività attraverso YouTube e Google Arts and Culture.“Siamo stati la prima grande azienda – hanno aggiunto dall’azienda di Mountain View – a diventare carbon neutral nel 2007, e dal 2017 abbiamo compensato il nostro uso di energia con il 100% di energia rinnovabile. L’anno scorso abbiamo fissato un obiettivo ambizioso, quello di operare in tutti i nostri data center e campus con energia carbon-free 24 ore su 24, 7 giorni su 7, entro il 2030. Ciò significa che entro la fine del decennio, miriamo a far sì che ogni ricerca, ogni e-mail e ogni visualizzazione su YouTube avvengano senza alcuna emissione di carbonio. Stiamo facendo grandi progressi – nel 2020 abbiamo raggiunto il 67% di energia carbon-free su base oraria in tutti i nostri data center, rispetto al 61% del 2019. Cinque dei nostri data center, compresi quelli in Danimarca e Finlandia, utilizzano quasi il 90% di energia carbon-free. Nei nostri campus stiamo investendo in innovazioni energetiche sostenibili, come il tetto solare Dragonscale e le palafitte geotermiche, per avvicinarci al nostro obiettivo di operare con energia priva di emissioni di carbonio entro il 2030. Speriamo che queste nuove tecnologie ispirino progetti simili da parte di altri che fanno progredire la sostenibilità integrandola con il design e l’estetica”.