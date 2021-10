Venerdì 22 ottobre 2021 - 09:27

Nissan taglia produzione ottobre-novembre del 30 per cento

A causa della crisi di forniture di semiconduttori

Roma, 22 ott. (askanews) – Nissan Motor taglierà la sua programmata produzione globale per i mesi di ottobre e novembre del 30 per cento. Lo riferisce oggi il Nikkei che lo ha appreso da fonti.La casa automobilistica giapponese, secondo il Nikkei, ha annunciato ai fornitori di aver ridotto i piani di produzione a 263mila vetture a ottobre e 320mila a novembre, con un calo del 30 per cento per ognuno dei mesi.Nissan ha fermato la produzione in una fabbrica Usa per due settimane ad agosto per la carenza di semiconduttori in arrivo dalla Malaysia. A settembre, però, c’era stato un eccesso di produzione.