Lunedì 18 ottobre 2021 - 22:11

Cina multa Sony per evento annunciato in giorno memoria

Il 7 luglio si commemora Incidente Ponte Marco Polo

CONDIVIDI SU:





















Roma, 18 ott. (askanews) – La Cina ha multato la controllata nella Repubblica popolare del gruppo giapponese Sony perché aveva messo in programma un evento di lancio di un prodotto il 7 luglio, cioè nell’anniversario dell’incidente del 1937 che innescò la guerra tra Giappone e Cina che poi sfociò nella seconda guerra mondiale.Il 7 luglio 1937 presso il Ponte Marco Polo, vicino a Pechino, i soldati giapponesi in addestramento si scontrarono con le forze repubblicane cinesi. La storiografia cinese – in una ricostruzione non condivisa da quella nipponica – sostiene che l’incidente fu provocato dall’Armata (giapponese) del Kwantung per giustificare l’invasione della Cina.In base alle norme sulla pubblicità cinesi, le iniziative pubblicitarie non devono urtare la dignità e gli interessi dello stato.Quando fu annunciata l’iniziativa della Sony, ci furono immediatamente critiche e proteste. Così il gruppo giapponese decise di cancellare l’evento e presentò le sue scuse. Questo tuttavia non ha impedito alle autorità di multare il gruppo nipponico per 1 milione di yuan (134mila euro).