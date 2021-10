Giovedì 14 ottobre 2021 - 14:28

Hyvia svela prototipo Renault Master Van H2 Tech a idrogeno

Prodotto interamente in Francia come le stazioni di ricarica

CONDIVIDI SU:





















Milano, 14 ott. (askanews) – Hyvia svela il prototipo Renault Master Van H2-TECH, un capiente furgone a idrogeno con un’autonomia fino a 500 km che sarà disponibile nel 2022. Il Master Van H2-TECH è dotato di cella a combustibile da 30 kW, batteria da 33 kWh e 4 serbatoi per una capacità totale di 6 kg di idrogeno ed è prodotto interamente in Francia: il sistema di integrazione elettrico-idrogeno è realizzato dalla controllata di Renault PVI con sede a Gretz-Armainvilliers, il motore è prodotto nello stabilimento di Cléon, l’assemblaggio delle celle a combustibile inizierà a fine anno a Flins, mentre i serbatoi sono forniti da Faurecia.Per ovviare alla scarsa presenza di reti di ricarica per l’idrogeno, Hyvia ha messo a punto una stazione mobile di ricarica a idrogeno che permette di fare un pieno in 5 minuti: l’idrogeno viene prodotto sul posto per elettrolisi dall’acqua oppure alimentato da rimorchio e compresso per lo stoccaggio prima di rifornire il veicolo. Le stazioni di ricarica saranno disponibili per la vendita e il noleggio e l’assemblaggio inzierà a Flins entro fine anno. Hyvia ha già realizzato i primi prototipi di quello che è un ecosistema completo capace di produrre e distribuire l’idrogeno. Quanto ai veicoli, i prossimo prototipi a idrogeno saranno il Master Cabinato H2-TECH con più volume di carico e 250 km di autonomia e il Master Citybus H2-TECH, un minibus urbano in grado di trasportare fino a 15 passeggeri con un’autonomia di 300 km.