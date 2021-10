Mercoledì 6 ottobre 2021 - 20:47

Airbus: l’aviolinea inglese Jet2.com ordina altri 15 A321neo

Portando l'ordine a un totale di 51 aeromobili

Roma, 6 ott. (askanews) – Jet2.com ha effettuato un ulteriore ordine per 15 Airbus A321neo dopo quello iniziale di 36 effettuato nell’agosto 2021. Questo porta l’ordine totale del vettore di Leeds, nel Regno Unito, a 51 A321neo. I due ordini riflettono gli ambiziosi piani di espansione e rinnovamento della flotta di Jet2.com. La selezione del motore sarà fatta in una data successiva. L’aeromobile, si legge in una nota, sarà configurato per 232 poltrone con una cabina Airspace caratterizzata da un’illuminazione innovativa, nuovi sedili e vani bagaglio più grandi del 60% per un maggiore spazio personale.La Famiglia A320neo incorpora le ultime tecnologie, tra cui i motori di nuova generazione e gli Sharklet, offrendo una riduzione del 20% del consumo di carburante per poltrona. Con un’autonomia aggiuntiva fino a 500 miglia nautiche/900 km o due tonnellate di carico utile in più, l’A321neo offrirà a Jet2.com un potenziale di guadagno aggiuntivo. Alla fine di agosto 2021, la Famiglia A320neo aveva ottenuto più di 7.500 ordini fermi da oltre 120 clienti in tutto il mondo.