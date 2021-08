Giovedì 26 agosto 2021 - 18:42

Kia Sportage, arriva il suv dedicato al mercato europeo

Presentazione live in streaming il primo settembre

Milano, 26 ago. (askanews) – Kia svela le prime immagini del nuovo Sportage che per la prima volta presenta una versione dedicata al mercato europeo. La quinta generazione del suv della casa coreana, che sarà presentato il primo settembre in un evento live in streaming, ha un aspetto muscoloso con un profilo compatto e dinamico che lascia intuire agilità e prestazioni. A bordo sistemi di connettività all’avanguardia e Adas di ultima generazione.