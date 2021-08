Venerdì 13 agosto 2021 - 10:03

Corea del Sud firma per fornitura 30 mln dosi vaccino Pfizer

Seoul partita piuttosto tardi con le vaccinazioni

CONDIVIDI SU:





















Roma, 13 ago. (askanews) – La Corea del Sud ha firmato un contratto di fornitura di 30 milioni di dosi di vaccini Covid-19 con la Pfizer, con l’opzione di acquisire altri 30 milioni di dosi. L’hanno riferito le autorità sanitarie del paese asiatico, precisando che queste dosi serviranno per il 2022.Il contratto appena firmato fa parte di un piano per assicurare che tutta la popolazione sia vaccinata con almeno una dose entro il prossimo anno, secondo quanto ha riferito l’Agenzia per il controllo e la prevenzione delle malattie coreana.La fornitura della prima tranche di 30 milioni di dose avverrà nel primo trimestre del prossimo anno, mentre le altre verranno fornite alla bisogna.La Corea del Sud, che da inizio epidemia è riuscita con un sistema efficiente di tracciamento basato sui cluster infettivi a contenere i contagi a ogni ondata, è piuttosto prudente sul tema dei vaccini e ha deciso di modularne l’acquisto sulla base dell’andamento degli studi sull’efficacia rispetto alle varianti.La campagna di vaccinazione è iniziata solo a fine febbraio e finora circa 22 milioni di persone (42,8 per cento) ha ricevuto la prima dose e solo circa 9 milioni (17,4 per cento) il ciclo completo. Il paese punta a ottenere la vaccinazione dell’intera platea entro la fine dell’anno e l’acquisto dei vaccini per il prossimo anno si basa sull’idea che questa non sarà sufficiente a garantire la fine della circolazione del virus, rendendo necessari ulteriori richiami il prossimo anno.Oltre a Pfizer, finora Seoul ha firmato contratti anche con AstraZeneca e Moderna per un totale di 100 milioni di dosi.