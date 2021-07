Martedì 13 luglio 2021 - 10:21

Il 19 luglio l’Agrifish, a odg piano Ue per agricoltura biologica

I ministri saranno chiamati ad approvare conclusioni del Consiglio

Roma, 13 lug. (askanews) – Avrà luogo il 19 luglio l’Agrifish, il consiglio dei ministri dell’Agricoltura europei, cui verrà chiesto di approvare le conclusioni del Consiglio sul piano d’azione dell’UE per l’agricoltura biologica.Con la strategia “Dal produttore al consumatore” (From farm to fork), presentata il 20 maggio 2020, la Commissione europea ha introdotto l’obiettivo di utilizzare almeno il 25% dei terreni agricoli dell’UE per l’agricoltura biologica entro il 2030. Il piano d’azione per l’agricoltura biologica mira a tradurre questo obiettivo in realtà. La strategia From farm to fork è una delle azioni chiave del Green Deal europeo: punta a contribuire al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, e a far sì che l’attuale sistema alimentare dell’UE diventi un modello sostenibile.All’ordine del giorno anche alcune informazioni in merito a questioni commerciali connesse al mercato agricolo e alla iniziativa dei cittadini europei “End the Cage Age” (Basta animali in gabbia).