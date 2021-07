Lunedì 5 luglio 2021 - 15:04

Fao: sistema agroalimentare globale deve trasformarsi entro 2030

Per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile

Roma, 5 lug. (askanews) – A meno di 10 anni dalla scadenza del 2030 per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite, i governi devono intensificare gli sforzi per raggiungere la sicurezza alimentare globale e gli obiettivi ambientali. E’ quanto emerge da un rapporto pubblicato oggi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).Sebbene si prevedano progressi verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile nel prossimo decennio, ipotizzando una rapida ripresa dalla pandemia globale di COVID-19 e condizioni meteorologiche e condizioni politiche stabili, l’ultimo anno di interruzioni dovute al COVID-19 ha infatti allontanato ulteriormente il mondo dal raggiungimento di questi obiettivi.Secondo lo studio, la domanda globale di materie prime agricole crescerà dell’1,2% all’anno nel prossimo decennio, anche se a un tasso annuo più lento rispetto al decennio precedente. A plasmare la domanda futura saranno le tendenze demografiche, la sostituzione del pollame con la carne rossa nelle nazioni ricche e in molte nazioni a reddito medio e un boom del consumo pro capite di prodotti lattiero-caseari nell’Asia meridionale,Degli aumenti della produzione agricola globale previsti nel 2030, si prevede che l’87% proverrà dalla crescita della resa, mentre il 6% proverrà dall’uso esteso della terra e il 7% dall’aumento dell’intensità delle colture. Allo stesso modo, si prevede che gran parte della prevista espansione della produzione di bestiame e pesce derivi da guadagni di produttività.Guardando al 2030, si prevede che le importazioni rappresenteranno il 64% del consumo interno totale nella regione del Vicino Oriente e del Nord Africa, mentre si prevede che l’America Latina e la regione dei Caraibi esporteranno più di un terzo della sua produzione agricola totale.“Abbiamo un’opportunità unica per impostare il settore agroalimentare su un percorso di sostenibilità, efficienza e resilienza – hanno detto il segretario generale dell’OCSE Mathias Cormann e il direttore generale della FAO QU Dongyu – senza ulteriori sforzi, l’obiettivo Fame Zero verrà mancato e le emissioni di gas serra provenienti dall’agricoltura aumenteranno ulteriormente. È urgentemente necessaria una trasformazione dei sistemi agroalimentari”.Si prevede che le emissioni globali di gas serra dall’agricoltura aumenteranno del 4% nei prossimi dieci anni, principalmente a causa dell’espansione della produzione di bestiame. A livello globale, si prevede che la disponibilità aggregata di cibo aumenterà del 4% nel prossimo decennio per raggiungere poco più di 3000 calorie per persona al giorno. Si prevede che il consumo pro capite di grassi cresca più rapidamente tra i principali gruppi alimentari, a causa del maggiore consumo di alimenti trasformati e pronti e di una crescente tendenza a mangiare fuori casa. La carenza di reddito e l’inflazione dei prezzi alimentari sulla scia della pandemia di COVID-19 stanno rafforzando questa tendenza.Nei paesi ad alto reddito, non si prevede che la disponibilità di cibo pro capite aumenti in modo significativo rispetto ai suoi livelli già elevati. Tuttavia, la crescita del reddito e il cambiamento delle preferenze dei consumatori sosterranno il passaggio da alimenti di base e dolcificanti a cibi di valore più elevato, tra cui frutta e verdura e, in misura minore, prodotti animali. Nei paesi a basso reddito, si prevede che la disponibilità di cibo aumenterà del 3,7 per cento, pari a 89 calorie per persona al giorno, costituite principalmente da alimenti di base e dolcificanti.