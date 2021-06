Mercoledì 30 giugno 2021 - 17:37

Copa e Cogeca: decisione Ue su gabbie forte su mercato interno

Ma debole sulle importazioni

Roma, 30 giu. (askanews) – L’approccio adottato dalla Commissione Europea sullo stop alle gabbie per l’allevamento degli animali dal 2027, annunciata oggi, “è pertinente quando si tratta del mercato interno, ma è indebolito dalle soluzioni limitate sulle garanzie per il benessere degli animali per i prodotti importati”. Lo sottolinea in una nota il Copa e Cogeca.In un documento di 16 pagine diffuso oggi, la Commissione ha espresso la sua comunicazione sulle richieste derivanti dall’Iniziativa dei cittadini europei sulla “End of the cage age”. Seguendo il Parlamento, la Commissione ha adottato un approccio sfumato, ricordando l’importanza delle transizioni proposte e gli impatti complessi che la fine dell’uso delle gabbie potrebbe avere sugli allevamenti, sul benessere degli animali e sui consumatori.Il Copa e la Cogeca “possono accettare la proposta della Commissione di coprire tutte le specie solo a condizione che siano soddisfatte le condizioni chiave. Qualsiasi proposta deve essere basata su una scienza chiara. La comunità agricola deve essere pienamente consultata insieme alla consultazione pubblica del 2022. Una valutazione d’impatto completa deve essere effettuata prima di qualsiasi impegno a una data di eliminazione graduale delle gabbie”.“La comunità agricola europea – spiega il Copa e Cogeca – è consapevole delle preoccupazioni dei consumatori sul benessere degli animali. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare la complessità degli investimenti e degli sforzi che stanno dietro a queste proposte. A questo proposito, accogliamo con favore le misure transitorie e di accompagnamento proposte dalla Commissione, vale a dire il sostegno all’interno della PAC, la politica di promozione dei prodotti agricoli, le campagne di informazione e formazione e l’opzione di un’etichettatura del benessere degli animali dell’UE”.A livello di commercio estero, il Copa e la Cogeca auspicano che la normativa europea rigorosa in materia di benessere degli animali e gli sforzi compiuti dagli agricoltori europei “siano rispettati e seguiti anche dagli alimenti importati nell’Unione. Questa debolezza che segnaliamo da mesi – spiegano – aumenterà se non saremo esigenti sul mercato interno come lo siamo sulle nostre importazioni. Questo doppio standard sta già pesando pesantemente sulla nostra agricoltura e questa preoccupante tendenza non farà che aumentare. Gli agricoltori europei sono pronti a fare di più in termini di benessere degli animali, ma questo deve essere rispettato da tutti i prodotti venduti nel mercato interno dell’UE”.