Venerdì 18 giugno 2021 - 09:55

Covid-19, governo Taiwan autorizza giganti tech a comprare vaccino

Foxconn e TSMC potranno acquistare 10 milioni di dosi Pfizer

CONDIVIDI SU:





















Roma, 18 giu. (askanews) – Taiwan muove i suoi “pezzi da 90” per procurarsi quei vaccini il cui approvvigionamento è apparso finora difficoltoso. Le due principali compagnie tecnologiche dell’isola – i produttori di semiconduttori TSMC e Foxconn – sono stati autorizzati ad acquistare 10 milioni di dosi per conto del governo. Lo ha riferito in una conferenza stampa il portavoce del governo Lo Ping-cheng.Ognuna delle due compagnie potrà acquistare 5 milioni di dosi di vaccino Pfizer BioNTech per poi “donare le dosi a Taiwan”, ha chiarito Lo. La decisione viene dopo che il capo di Foxconn, Terry Gu, aveva espresso la disponibilità ad acquistare le dosi attraverso la sua fondazione benefica Yonglin e aveva presentato richiesta di autorizzazione per l’importazione del vaccino il primo giugno. Il 10 giugno anche TSMC aveva fatto lo stesso.Taiwan sostiene di non essersi finora procurata dosi di vaccino a sufficienza a causa di un silenzioso boicottaggio perpetrato dalla Cina.