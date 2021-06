Venerdì 18 giugno 2021 - 10:35

Banca del Giappone proroga programma sostegno imprese per sei mesi

Per affrontare difficoltà di finanziamento causate da crisi Covid

CONDIVIDI SU:





















Roma, 18 giu. (askanews) – La Banca del Giappone (BoJ) ha deciso oggi di prorogare i suoi programmi d’emergenza per alimentare con liquidità le imprese per altri sei mesi, portandoli fino alla conclusione di marzo del prossimo anno.Nella riunione di politica monetaria di ieri e oggi, la banca ha deciso di “estendere la durata per Programma speciale di finanziamento in risposta al nuovo coronavirus per altri sei mesi fino alla fine di marzo 2022 con la prospettiva di continuare il finanziamento di supporto, per lo più alle aziende, dal moemnto che tale finanziamento rimarrà presumibilmente sotto pressione a causa dell’impatto del nuovo coronavirus, per quanto sia migliorato rispetto a poco tempo fa”, si legge nel comunicato finale.La BoJ quindi continuerà asd acquistare bond di aziende e a concedere prestiti a un anno senza interesse alle banche ce sostengono le imprese danneggiate dalla crisi Covid. Il programma è stato lanciato da marzo 2020 ed è parallelo alle iniziative del overno a favore delle piccole e medie imprese, prorogate anch’esse dall’esecutivo fino a fine anno.Inoltre la banca centrale nipponica ha anche annunciato che introdurrà un nuovo programma di sostegno alle iniziative d’impresa che puntano a combattere il cambiamento climatico.Per quanto riguarda le valutazioni macroeconomiche, la banca centrale continua a ritenere anche questo mese che l’economia giapponese stia puntando verso l’alt, sebbene “la sua situazione rimanga severa a causa dell’impatto del Covid-19 all’interno e nel mondo”. Quindi prosegue con le politiche di “monetary easing” e tiene l’obiettivo d’inflazione al 2 per cento.