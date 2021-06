Giovedì 17 giugno 2021 - 18:44

Sony compra produttore di podcast britannico Somethin’ Else

Un settore in rapida crescita, anche a causa del Covid

Roma, 17 giu. (askanews) – Sony Music Entertainment ha ha acquistato il produttore di podcast britannico Somethin’ Else. Lo hanno annunciato le due compagnie in comunicati stampa.La compagnia giapponese ha acquisito l’intero portafoglio audio e video di Somethin’ Else, che principalmente produce talk show, programmi musicali e serie.I programmi della casa di produzione britannica vanno su Spotift e Apple Podcasts. Non è stata resa nota la portata economica dell’operazione.Sony negli ultimi anni sta rafforzando il suo portafoglio di contenuti multimediali e la sua capacità distributiva. A dicembre ha acquisito per oltre un miliardo di dollari il servizio di streaming di “anime”, cioè film animati giapponesi. Ha inoltre acquisito a maggio il distributore di musica indie britannico AWAL.Il mercato dei podcast ha goduto di un’importante crescita durante la pandemia Covid-19, che ha costretto molte persone nel mondo a trascorrere più tempo a casa e ha quindi rafforzato i consumi di entertainment. PricewatershouseCoopers ha stimato che nel 2024 il mercato dei podcast degli Stati uniti soltanto varrà 1,7 miliardi di dollari rispetto agli 800 milioni stimati per il 2020.