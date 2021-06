Giovedì 17 giugno 2021 - 20:34

Cina, lo stile della diplomazia cinese: mai più basso profilo

Ambasciatore in Francia: contro di noi guerra retorica, rispondiamo

CONDIVIDI SU:





















Roma, 17 giu. (askanews) – Lo stile della diplomazia cinese non è più quello compassato di un tempo e l’Occidente deve abituarsi ad avere a che fare con una Cina assertiva che ribatte colpo su colpo retorico in tutte le sedi. Regna un nuovo tipo di ambasciatore cinese, il diplomatico “Wolf Warrior”, lupo guerriero: una formula che viene da un fortunato film d’azione cinese.L’ambasciatore cinese in Francia, Lu Shaye, ha spiegato cosa è cambiato nell’approccio alla comunicazione diplomatica cinese in un’intervista pubblicata ieri dal sito d’informazione Guanghcha.cn e ripreso oggi dal South China Morning Post. La sua testimonianza è di prima mano, visto che Lu è considerato un po’ il prototipo del diplomatico “Wolf Warrior”.C’era un tempo in cui la diplomazia cinese era vincolata a una fortunata formula dettata da Deng Xiaoping, il grande riformatore della Cina post-Mao. Questa formula diceva: “tao guang yang hui”, cioè “nascondi la tua forza, attendi il tuo turno”. Una strategia di paziente tessitura, di basso profilo, per una Cina che si affacciava da paese in via di sviluppo ai grandi palcoscenici globali.“Il compagno Deng Xiaoping disse tao guang yang hui, ma c’è anche una seconda metà della frase che recita: ‘you suo zuo wei'” ha ricordato Lu. E questa seconda parte, meno nota, della formula denghiana, vuol dire: “Ottieni qualcosa”. L’efficacia, in effetti, era un mantra per Deng, il quale è noto anche per la celeberrima formula: “Non importa che il gatto sia bianco o nero, l’importante è che acchiappi il topo”. Se in passato la frase di Deng era presa soprattutto per la sua prima metà, per Lu ora il tempo è di “porre maggiore enfasi sull”ottenere qualcosa’ perché è qualcosa che dobbiamo fare”.La Cina, nella visione di Lu, è sotto attacco. “L’Occidente ha lanciato una guerra della pubblica opinione contro di noi. Perché non dovremmo reagire? L’immagine della Cina sarebbe danneggiata a loro piacimento, se noi non rispondessimo colpo su colpo”, ha spiegato l’ambasciatore cinese.L’intervista a Lu, in realtà, va apparentemente in controtendenza rispetto a una dichiarazione – che ha sorpreso alcuni osservatori – del presidente Xi Jinping, il quale ha chiesto ai funzionari del Partito comunista di costruire una “più rispettabile” immagine della Cina per farsi amici nel mondo. Però, come spesso accade, questo tipo di affermazioni di principio possono essere letti in maniera diversa. Dipende da quali amici si cercano.Oggi Pechino deve difendersi da una narrativa occidentale che punta il dito su diversi fronti: l’origine del Covid-19, i diritti umani in Xinjiang e a Hong Kong, la minaccia su Taiwan, le rivendicazioni territoriali nel Mar cinese meridionale, il tema del controllo e dello spionaggio tecnologici, la guerra commerciale.Per Lu non ci sono dubbi: la diplomazia con le unghie deve continuare. “Gli occidentali ci criticano perché manchiamo di diplomazia. Noi non valutiamo il nostro lavoro sulla base di come gli stranieri ci vedono ma se il popolo della nostra nazione è contento del nostro lavoro o meno. E non interromperemo il nostro lavoro semplicemente perché gli stranieri non amano quello che noi facciamo”, ha segnalato Lu. “Sono loro – ha proseguito – i veri aggressori e non noi. Noi non abbiamo mai attaccato o provocato attivamente gli altri. Quel che noi facciamo è una difesa giustificata per salvaguardare i nostri interessi”.