Cina, Baidu lancia il suo robotaxi Apollo Moon

Entro il 2024 ne gireranno mille nelle grandi città

Roma, 17 giu. (askanews) – Il gigante tecnologico cinese Baidu ha reso oggi pubblico un veicolo elettrico a guida autonoma costruito assieme alla casa automobilistica BAIC che dovrebbe essere prodotto in 1.000 esemplari in tre anni per svolgere il servizio taxi. Il robotaxi è denominato Apollo Moon, è basato sul modello di lusso di BAIC Arcofox, una macchina elettrica, e la tecnologia di guida elettrica è sviluppata dalla controllata di Baidu Apollo.La caratteristica di Apollo Moon è il basso costo di costruzione – circa 75mila dollari – che è un terzo delle auto elettriche a guida autonoma dello stesso segmento.Nei prossimi tre anni dovrebbe essere lanciato nelle grandi città il servizio di robotaxi basato su questa vettura.