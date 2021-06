Giovedì 17 giugno 2021 - 15:26

ByteDance ha registrato aumento entrate 111% nel 2020

La compagnia cinese controlla TikTok e Douyin

Roma, 17 giu. (askanews) – ByteDance, il gruppo che controlla le piattaforme TikTok e Douyin, ha registrato a fine 2020 un incremento delle entrate del 111 per cento a 34 miliardi di dollari. Lo ha riferito il nuovo numero uno del management del gruppo cinese Liang Rubo, secondo quanto riporta il Financial Times.A favorire l’incremento del traffico delle app di ByteDance è stato la pandemia Covid-19 in tutto il mondo, che ha spinto sul virtuale molte attività sociali. A fine anno, il numero di utenti mensili delle app ha raggiunto quota 1,9 miliardi. Facebook ne ha 2,8 miliardi.ByteDance ha registrato un utile lordo di 19 miliardi di dollari e una perdita netta di 45 miliardi di dollari per l’anno a causa di transazioni non-cash, tra i quali investimenti importanti.