Patuanelli: Pac, ancora no accordo tra Parlamento e Consiglio Ue

Fare tutti un piccolo passo indietro per uno avanti insieme

Roma, 15 giu. (askanews) – “Oggi sono a Lisbona, al Consiglio informale dell’UE. Il semestre di presidenza portoghese si sta concludendo e al momento ancora manca l’accordo tra Parlamento e Consiglio sulla PAC post 2020. Serve che tutti facciano un piccolo passo indietro, per poterne fare uno più grande in avanti, tutti assieme. Il nostro settore primario merita certezze”. Così il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, sul proprio profilo Facebook.Oggi si sta svolgendo a Lisbona un Agrifish informale, presieduto dal ministro portoghese Maria do Céu Antunes e avrà luogo anche un consiglio informale dei ministri della Pesca presieduto dal portoghese Ricardo Serrão Santos.