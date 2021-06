Mercoledì 9 giugno 2021 - 19:45

Sudcorea, SK Group costruirà impianto produzione idrogeno

Sarà collocata nella base produttiva di Hyundai Motor

Roma, 9 giu. (askanews) – Il conglomerato sudcoreano SK Group costruirà un impianto di produzione di idrogeno a Ulsan, nella base produttiva della Hyundai Motor. L’ha scritto oggi il Nikkei Asia.SK Gas, una controllata del gruppo, guida il progetto che investirà 2.200 miliardi di won (2 miliardi di dollari) in cinque anni per rendere la città un centro di fornitura di questo combustibile verde.Accanto all’impianto di produzione, SK installerà anche 100 stazioni di rifornimento dell’idrogeno in tutta la Corea del Sud entro la fine di questo decennio.Al progetto parteciperà anche la Lotte Chemical. Il veicolo sarà una joint venture e costruirà un impianto da 140mila metri quadrati.