Lunedì 24 maggio 2021 - 20:33

India, Tata Steel pagherà stipendio a dipendenti morti di Covid

Lo erogarà a famiglie fino a teorico raggiungimento pensione

CONDIVIDI SU:





















Roma, 24 mag. (askanews) – Il gigante indiano dell’acciaio Tata Steel ha deciso che pagherà il salario dei dipendenti che moriranno di Covid-19 alle loro famiglie fino al teorico raggiungimento dell’età della pensione di 60 anni del defunto. L’ha annunciato la stessa compagnia in un comunicato.“Tata Steel vuole stare al fianco con profondo cordoglio ai cari dei suoi amati dipendenti che hanno perso la vita in questa terribile pandemia. Per tutti i giorni che essi hanno dedicato a costruire un futuro migliore, lo schema di sicurezza sociale di Tata Steel aiuterà a garantire alle loro famiglie un onorevole standard di vita, facendo in modo che esse possano ricevere l’ultimo salario pagato al defunto, oltre ai benefit medici e abitativi”, ha scritto Tata.Non solo. Tata – continua il comunicato – “si assumerà i costi dell’educazione dei figli fino alla laurea in India”.“La Compagnia – si conclude il comunicato – è sempre stata uno scudo d’acciaio, sostenendo i suoi stakeholder in tutti i momenti. Questa volta non è diversa”.