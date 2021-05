Giovedì 20 maggio 2021 - 15:39

Suga: Giappone capofila per Indo-Pacifico digitale

Premier: pensare all'era del 5G e del 6G

Roma, 20 mag. (askanews) – Il primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha detto oggi che il suo paese intende mettersi alla testa della creazione di un’infrastruttura digitale di prossima generazione nell’Indo-Pacifico ne qquadro di un’agenda molto ambiziosa per l’Asia post-Covid.Suga ha tenuto un discorso nella conferenza “Il futuro dell’Asia” tenuta dal Nikkei shimbun a Tokyo e in parte virtualmente, con la presenza di diversi leader della regione Indo-Pacifico. Il primo ministro nipponico ha anche ribadito la speranza di poter espandere il Partenariato trans-Pacifico (Tpp).“Intendiamo lavorare sulla ricerca e lo sviluppo per l’era del 5G e del 6G e metterci alla testa di regolamentazioni per gli standard nelle telecomunicazioni”, ha detto Suga. “Al fine di sviluppare ulteriormente uno spazio digitale libero e aperto nell’Indo-Pacifico, alavoriamo sullo sviluppo di sistemi normativi, dell’infrastruttura e delle risorse umane”, ha detto il capo del governo di Tokyo.Suga ha citato i progetti IT per lo sviluppo delle infrastrutture digitali in Vietnam e di una struttura i Thailandia che dovrebbe addestrare agenzie governative e dirigenti di compagnie nel campo delle infrastrutture.Queste dichiarazioni di principio vogliono essere, da parte di Tokyo, una risposta alla sempre crescente influenza della Cina, che sta occupando spazi importanti nel settore delle alte tecnologie rispetto ai rivali, che sono il Giappone stesso e gli Stati uniti.In questo senso, Suga ha anche ribadito l’auspicio a un allargamento del Tpp, o meglio TPP11, come si chiama dopo la ratifica di questa area di libero scambio, dalla quale gli Usa sotto l’amministrazione Trump si sono sfilati. Il Giappone – ha detto il primo ministro – “guiderà discussioni per una rapida applicazione e un’espansione del TPP11 non solo nell’area dell’accesso ai mercati, ma anche in quello delle regole”.Il numero uno del governo nipponico ha inoltre chiesto, con un velato riferimento a Pechino, che vengano interrotti i “tentativi unilaterali di cambiare lo status quo nel Mar cinese meridionale”, l’80 per cento del quale è rivendicato dalla Cina in pieno contrasto con diversi paesi che insistono su questo pezzo di Oceano Pacifico cruciale per i commerci globali.Per quanto riguarda, infine, il tema dei vaccini contro il Covid-19, Suga ha detto che il Giappone continuerà a impegnarsi per “garantire un accesso equo e sicuro a vaccini efficaci nel mondo, compresi i paesi in via di sviluppo”. In realtà, lo stesso Giappone è piuttosto indietro col suo programma vaccinale.