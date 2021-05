Giovedì 20 maggio 2021 - 10:34

Cambogia, Hun Sen: da chi dovremmo dipendere se non dalla Cina?

Premier: senza Pechino non avremmo neanche i vaccini

Roma, 20 mag. (askanews) – L’uomo forte della Cambogia, Hun Sen, ha difeso oggi la stretta relazione con la Cina, che si manifesta attraverso l’iniezione di miliardi di dollari in sostegno finanziario, avvertendo: “Se non dipendessimo dalla Cina, da chi dovremmo mai dipendere? Se io non chiedo alla Cina, a chi chiedo?”

Hun Sen ha parlato nella conferenza virtuale di Nikkei sul Futuro dell’Asia, assieme a diversi altri leader del Sudest asiatico.

La Cambogia è il principale percettore di assistenza allo sviluppo da parte della Cina in Sudest asiatico, con miliardi di dollari investiti in progetti infrastrutturali. Questo suscita critiche nella regione nei confronti di Phnom Penh, ritenuta troppo dipendente dal sostegno cinese.

D’altronde, ha spiegato Hun Sen, senza l’assistenza della Cina “forse non avremmo neanche i vaccini per il nostro popolo” contro il Covid-19.

Hun Sen ha negato le voci secondo le quali la Cambogia sarebbe disponibile a ospitare forze militari cinesi sul suo territorio e, in particolare, che Pechino voglia utilizzare un base navale che sta contribuendo a espandere.

“Noi non chiudiamo le porte a nessuno nell’accettare l’assistenza per costruire il paese”, ha detto il primo ministro. E ha criticato l’Unione europea, che ha imposto sanzioni alla Cambogia da agosto scorso per le sistematiche violazioni dei diritti umani. Un provvedimento che ha avuto un impatto valutato in 10 miliardi di dollari per le esportazioni cambogiane.