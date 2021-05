Martedì 18 maggio 2021 - 11:32

Wojciechowski: Commissione impegnata su accordo Pac entro giugno

Momento decisivo per i negoziati in corso, Pac è storia di successo

Roma, 18 mag. (askanews) – “Stiamo vivendo un momento decisivo nei negoziati di trilogo in corso, la Commissione si sta impegnando per facilitare il raggiungimento di un accordo sulla nuova Pac durante la presidenza portoghese”. Lo ha detto Janus Wojciechowski, Commissario europeo per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale, durante l’incontro “La Politica Agricola Comune dopo il 2023 raccontata dai protagonisti”, organizzato da Confagricoltura per illustrare come evolverà la PAC nei prossimi anni.

Il Commissario Ue ha ricordato che “la Pac è una storia di successo per il settore agricolo europeo, che è stato protetto e sostenuto. Adesso stiamo discutendo del futuro della Pac per i prossimi 7 anni, ma per alcuni aspetti la visione è di lungo termine per le zone rurali, guardiamo ai prossimi 20 anni”.Wojciechowski ha poi spiegato che si stanno “facendo grossi passi in avanti sul regolamento sui piani strategici per la Pac. Siamo tutti d’accordo – ha detto – sul bisogno di sostenere gli investimenti e le tecnologie e le infrastrutture e il trasferimento delle conoscenze per equipaggiare agricoltori nel migliore dei modi per rispondere agli obiettivi del F2F e al Green Deal europeo: migliorare l’efficacia dei pagamenti diretti per gli agricoltori è una delle priorità della riforma. Stiamo discutendo con i legislatori del modo migliore di procedere per garantire una migliore ricezione degli aiuti diretti. E’ essenziale mantenere l’applicazione obbligatoria della clausola sull’agricoltore attivo nonchè i pagamenti redistributivi secondo la proposta della Commissione supportata dal Parlamento Ue”.Il commissario ha poi sottolineato che “le risorse devono andare dove è necessario, garantendo una transizione inclusiva verso una agricoltura pià sostenibile, non lasciando indietro nessuno, e puntando sui giovani agricoltori. Mi aspetto che un bilancio adeguato venga garantito ai giovani agricoltori nell’accordo finale, andando al di là della proposta iniziale della Commissione”.Il commissario Ue all’Agricoltura ha aggiunto che è stato raggiunto “un accordo in sostanza sulla architetture verde della Pac, sono stati fatti buoni progressi ma alcuni punti specifici sono ancora da definire e sono oggetto di dibattito. C’è un consenso generale sul ruolo cruciale che gli ecoregimi ricopriranno nella futura Pac, ci sarà una buona fetta del bilancio totale del primo pilastro da distribuire, tra il 20% e il 30% (ancora da concordare,ndr.) e c’è un ampio consenso sul loro valore aggiunto. Stiamo cercando soluzioni per garantire che le regioni continuino a ricoprire il proprio ruolo sulla definizioene attuazione dei piani strategici, soprattuo su interventi in ambito sviluppo rurale”.Wojciechowski ha quindi ricordato che “sono stati fatti grandi progressi sul nuovo sistema di attuazione (sistema di controllo e sanzioni) per preservare un approccio comune tra tutti gli Stati Membri, così da avere una situazione di parità a una garanzia sulla natura comune dalla Pac e sul fatto che i piani verranno rispettati dagli stati membri. La commissione controllerà l’attuazione dei piani della Pac”.