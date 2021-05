Martedì 18 maggio 2021 - 15:46

Giappone, poche domande per entrare in burocrazia: si lavora troppo

La crisi Covid ha peggiorato le condizioni di superlavoro

Roma, 18 mag. (askanews) – Un tempo in Giappone era il posto più ambito: quello di burocrate, appartenente all’élite che più di tutte dettava la linea. Ma oggi, per quanto si tratti ancora di lavoro richiesto, le preferenze per l’accesso al “kanryo”, il servizio pubblico nipponico, sono sempre più in calo.

L’Autorità nazionale del personale (Jinji-in) – secondo quanto scrive il Nikkei – ha annunciato che per l’anno fiscale 2021 ci sono state solo 14.310 candidature per l’esame che consente l’accesso nellapubblica amministrazione. Si tratta, rispetto al 2020, di un calo del 14 per cento.

La carriera burocratica in Giappone è sempre stata considerata una funzione d’élite. I grigi impiegati e dirigenti del quartiere tokiese di Kasumigaseki, che affollano ministeri e agenzie governative, erano il prodotto di una rigida selezione. Negli anni ’90 solo un candidato su 30 veniva selezionato.

Il lavoro burocratico è spesso visto come improbo. “Una delle ragioni dei ritiri, in particolare, sono le lunghe ore di lavoro”, ha spiegato il capo di gabinetto Katsunobu Kato, per il quale “è necessaria una riforma dello stile di lavoro”.

A rendere più pesante il lavoro dei ministeriali, poi, è arrivato anche il Covid-19, che ha costretto ai burocrati di gestire praticamente l’emergenza, disegnando i prorammi e definendo budget, in un paese in cui la politica decide nella misura in cui la burocrazia fornisce le basi e i margini di tali decisioni.

Secondo uno studio di Work Life Balance, che ha interpellato 480 dipendenti pubblici, il 40 per cento del campione ha lavorato nel 2020 con oltre 100 ore di straordinario al mese. Quest’anno i membri della Segreteria di gabinetto che si occupa delle contromisure per il Covid ha lavorato in media 122 ore di straordinario al mese di gennaio. Uno dei dirigenti ha accumulato 378 ore di straordinario.

Inoltre, negli uffici del governo di Kasumigaseki, nel 2019 si sono dimessi 562 dipendenti under-29, più del doppio del 2015. Secondo il ministro per le riforme Taro Kono, che è anche responsabile per le politiche anti-Covid, la burocrazia giapponese “rischia una crisi”.