Mercoledì 12 maggio 2021 - 17:33

Cina, yuan virtuale: Alibaba si unisce a piattaforma banca centrale

Banca internet del gruppo di Jack Ma adotta e-yuan

Roma, 12 mag. (askanews) – MYBank, una banca online appartenente all’impero Alibaba di Jack Ma, è diventata la prima istituzione bancaria internet a unirsi alla piattaforma cinese di valuta digitale. Lo scrive oggi il South China Morning Post.

Lo yuan virtuale a oggi ha sette e-wallet – che sono i servizi online attraverso i quali gli utenti possono fare transazioni elettroniche in yuan virtuali – istituiti da sette banche: la Banca commerciale e industriale di Cina, la Banca agricola di Cina, la Banca per le costruzioni della Cina, Bank of China, Banca delle Comunicazioni, Banca dei depositi postali di Cina, oltre a MYBank, che è direttamente controllata dal braccio finanziario di Alibaba, Ant Group. Secondo SCMP, inoltre, presto sarà attivato anche il servizio della WeBank, che è collegata all’altro gigante web cinese Tencent Holdings.

“MYBank, associata di Ant Group, proseguirà con decisione nel test dello yuan digirale, seguendo tutte le indicazione della Banca del popolo cinese (la banca centrale cinese, ndr.)”, ha spiegato un rappresentante di Ant Group in un comunicato. “Con MYBank noi continueremo anche a sostenere la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione dell’e-CNY (lo yuan virtuale, ndr.) della Banca del popolo cinese”, ha continuato.

La velocità con cui la banca centrale cinese sta procedendo nel mettere assieme le istituzioni finanziarie per partecipareal sistema conosciuto come DCEP (Digital Currency Electronic Payment) è in linea con il dichiarato tentativo di essere all’avanguardia nello sviluppo della valuta virtuale.

Con la partecipazione di Ant Group alla valuta virtuale, a questo punto anche sull’app Alipay comincia a essere disponibile per una parte degli utenti la possibilità di pagare con l’e-yuan, secondo quanto ha riferito Shanghai Securities News. Alipay ha circa 700 milioni di utenti mensili.